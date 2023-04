Confindustria Benevento, preoccupazione sul caso rifiuti. Pancione: Risolvere i conflitti in atto (Di sabato 15 aprile 2023) La Sezione Ambiente di Confindustria Benevento segue con apprensione lo scontro, ormai aperto, che continua a consumarsi tra gli attori del territorio direttamente coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani della Provincia. È forte la preoccupazione delle imprese del settore, che contribuiscono in maniera importante all’economia provinciale con oltre 77 milioni di fatturato e 700 dipendenti direttamente coinvolti senza considerare l’indotto. Le loro attività sono frutto di importanti investimenti, e garantiscono oggi la continuità di un servizio quanto mai essenziale, ma quegli stessi investimenti oggi appaiono incerti. “Abbiamo l’impressione che si stia giocando con il fuoco – dichiara Giuseppe Pancione, presidente della Sezione Ambiente di Confindustria ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) La Sezione Ambiente disegue con apprensione lo scontro, ormai aperto, che continua a consumarsi tra gliri del territorio direttamente coinvolti nel ciclo di gestione deiurbani della Provincia. È forte ladelle imprese del settore, che contribuiscono in maniera importante all’economia provinciale con oltre 77 milioni di fatturato e 700 dipendenti direttamente coinvolti senza considerare l’indotto. Le loro attività sono frutto di importanti investimenti, e garantiscono oggi la continuità di un servizio quanto mai essenziale, ma quegli stessi investimenti oggi appaiono incerti. “Abbiamo l’impressione che si stia giocando con il fuoco – dichiara Giuseppe, presidente della Sezione Ambiente di...

