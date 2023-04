Conferenza stampa Catania-Sancataldese, parla Giovanni Ferraro (Di sabato 15 aprile 2023) Risponde alle domande dei giornalisti intervenuti in Conferenza stampa Mister Giovanni Ferraro, alla vigilia della trentunesima giornata di campionato che vedrà il Catania, impegnato nella sfida casalinga in programma domani alle ore 15 contro la Sancataldese di Mister Infantino. Definita da molti la “bestia nera” degli etnei, gli avversari sono infatti imbattuti visti i precedenti in Coppa Italia, dove il Catania uscì sconfitto, e la partita del girone di andata conclusasi con un pareggio. Catania che va a caccia della quindicesima vittoria consecutiva, portandosi in pari con la Sicula Leonzio, che vinse il girone I di serie D nella stagione 2015-2016, può vantare la più lunga serie di vittorie consecutive in serie D. La compagine bianconera, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 15 aprile 2023) Risponde alle domande dei giornalisti intervenuti inMister, alla vigilia della trentunesima giornata di campionato che vedrà il, impegnato nella sfida casalinga in programma domani alle ore 15 contro ladi Mister Infantino. Definita da molti la “bestia nera” degli etnei, gli avversari sono infatti imbattuti visti i precedenti in Coppa Italia, dove iluscì sconfitto, e la partita del girone di andata conclusasi con un pareggio.che va a caccia della quindicesima vittoria consecutiva, portandosi in pari con la Sicula Leonzio, che vinse il girone I di serie D nella stagione 2015-2016, può vantare la più lunga serie di vittorie consecutive in serie D. La compagine bianconera, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? 12:00 La conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #SassuoloJuve Disponibile qui per i subs ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa del Mister ??Allegri: « Al momento posso dire che Kean non sarà disponibile perchè ha l… - DiMarzio : .@juventusfc, la conferenza stampa di Massimiliano #Allegri - EzzatHabibnejad : RT @adg_iovoto: Sono intervenuto alla conferenza stampa alla Camera, organizzata dall'onorevole Elisabetta Gardini di @FratellidItalia, per… - EzzatHabibnejad : RT @rod_gian: Conferenza stampa a @Montecitorio del Comitato Interparlamentare per un Iran Libero. La Presidente-eletta @Maryam_Rajavi inte… -