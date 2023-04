Concorso Vigili a Roma: il Comune li vuole atletici e ”fisicati” per non assumere over 60 (Di sabato 15 aprile 2023) Concorso Vigili Roma. Corporatura forte, atletica e palestrata per eventuali inseguimenti e azioni in strada. Ovviamente, tanto fiato a disposizione per qualsiasi eventualità. Scatta la corsa contro il tempo da parte del Campidoglio per far entrare 800 agenti della polizia locale nei primi mesi del 2024, a patto però che non siano troppo anziani. Roma senza Vigili urbani: niente Concorso fino alla metà del 2024 Concorso Vigili a Roma: le prove fisiche ritornano requisiti essenziali Una manovra, quella predisposta dal Campidoglio, che un obiettivo molto chiaro e tutt’altro che implicito: ovvero quello di evitare l’assunzione di personale anziano: infatti, coloro che dovranno correre con fisico atletico sono proprio quelli che puntano a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 aprile 2023). Corporatura forte, atletica e palestrata per eventuali inseguimenti e azioni in strada. Ovviamente, tanto fiato a disposizione per qualsiasi eventualità. Scatta la corsa contro il tempo da parte del Campidoglio per far entrare 800 agenti della polizia locale nei primi mesi del 2024, a patto però che non siano troppo anziani.senzaurbani: nientefino alla metà del 2024: le prove fisiche ritornano requisiti essenziali Una manovra, quella predisposta dal Campidoglio, che un obiettivo molto chiaro e tutt’altro che implicito: ovvero quello di evitare l’assunzione di personale anziano: infatti, coloro che dovranno correre con fisico atletico sono proprio quelli che puntano a ...

