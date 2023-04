Concorso DSGA facenti funzione con laurea, iter bando prosegue (Di sabato 15 aprile 2023) "Sul decreto di avvio del bando del Concorso riservato per gli Amministrativi con laurea per il profilo di DSGA, l’iter di autorizzazione a bandire sta proseguendo e, non appena ci saranno tutti i dati tecnici per avviare il bando, verrà data l’informativa ai sindacati": lo comunica la Flc Cgil dopo la riunione svoltasi il 14 aprile tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e i Sindacati sulle problematiche del personale ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) "Sul decreto di avvio deldelriservato per gli Amministrativi conper il profilo di, l’di autorizzazione a bandire stando e, non appena ci saranno tutti i dati tecnici per avviare il, verrà data l’informativa ai sindacati": lo comunica la Flc Cgil dopo la riunione svoltasi il 14 aprile tra Ministero dell'Istruzione e del Merito e i Sindacati sulle problematiche del personale ATA. L'articolo .

