Con_tatto | a scuola non c’è posto per violenza | bullismo e omotransfobia

(Di sabato 15 aprile 2023) “Con tatto“, un titolo che ha una doppia valenza: richiama l’importanza dell’attenzione reciproca e, allo stesso tempo, la necessità di adottare un approccio gentile, privo di pregiudizi, rispettoso. Si tratta di uno sportello online di supporto tra pari e tra pari non c’è discriminazione. Le studentesse e gli studenti dell’IS Cine TV Rossellini di Roma hanno realizzato infatti un laboratorio di comunità, scegliendo di incentrare il proprio lavoro sulla promozione del benessere e della salute psicologica a. Il gruppo di adolescenti ha coinvolto le istituzioni locali, Scosse, la Casa Internazionale delle Donne e diverse associazioni del territorio, come il Cav di Asl Roma3 e DiGay project e il progetto è già attivo su Instagram. L’obiettivo è quello di fornire ascolto e primo supporto da studenti per studenti che vivono violenze, discriminazioni e forme di ...