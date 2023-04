Con la commedia di Buccirosso cala sipario su Giffoni Teatro (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo italiano, Carlo Buccirosso, cala il sipario sulla XIII stagione Invernale di prosa di Giffoni Teatro. L’appuntamento è per martedì 18 aprile alle 21 sul palco della Sala Truffaut della Cittadella del Cinema con l’attore partenopeo impegnato in “L’erba del vicino è sempre più verde!”. All’antico e diffuso proverbio popolare, che testimonia come troppo spesso l’invidia per gli altri, per quel che sono e per quel che hanno, prevalga persino sull’orgoglio personale, Buccirosso, qui nella triplice veste di autore, regista e attore, aggiunge il punto esclamativo. La vicenda ruota attorno alla figura di Mario Martusciello, funzionario ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCon la nuovascritta, diretta e interpretata da uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo italiano, Carloilsulla XIII stagione Invernale di prosa di. L’appuntamento è per martedì 18 aprile alle 21 sul palco della Sala Truffaut della Cittadella del Cinema con l’attore partenopeo impegnato in “L’erba del vicino è sempre più verde!”. All’antico e diffuso proverbio popolare, che testimonia come troppo spesso l’invidia per gli altri, per quel che sono e per quel che hanno, prevalga persino sull’orgoglio personale,, qui nella triplice veste di autore, regista e attore, aggiunge il punto esclamativo. La vicenda ruota attorno alla figura di Mario Martusciello, funzionario ...

