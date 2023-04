Comunità Montana del Fortore, convegno al ‘Pascale’ per lo studio legato alla longevità (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Pascale” di Napoli, l’incontro esplicativo in merito all’accordo di collaborazione tra i vertici dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, i vertici dell’Asl di Benevento e quelli della Comunità Montana del Fortore. alla riunione hanno preso parte, per conto dell’Istituto “Pascale” il direttore Generale Attilio Bianchi, il direttore scientifico Alfredo Budillon, il direttore sanitario Maurizio Di Mauro, il direttore del Personale Oreste Florestano e il direttore del laboratorio Modelli Immunologici Innovativi, Luigi Buonaguro (che è, tra le altre cose, il coordinatore del progetto), per conto dell’Asl Benevento, il direttore generale Gennaro Volpe e per conto dell’ente montano il presidente Zaccaria Spina e il vice ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Pascale” di Napoli, l’incontro esplicativo in merito all’accordo di collaborazione tra i vertici dell’istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, i vertici dell’Asl di Benevento e quelli delladelriunione hanno preso parte, per conto dell’Istituto “Pascale” il direttore Generale Attilio Bianchi, il direttore scientifico Alfredo Budillon, il direttore sanitario Maurizio Di Mauro, il direttore del Personale Oreste Florestano e il direttore del laboratorio Modelli Immunologici Innovativi, Luigi Buonaguro (che è, tra le altre cose, il coordinatore del progetto), per conto dell’Asl Benevento, il direttore generale Gennaro Volpe e per conto dell’ente montano il presidente Zaccaria Spina e il vice ...

