Comunali | Volturara | dopo il commissariamento torna alla carica Sarno contro Lomazzo

... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... Mugnano del Cardinale, Nusco, Sant'Angelo Dei Lombardi, Caposele,Irpina, Vallata, Marzano ...... ma lo stesso giurista diAppula si definisce 'insoddisfatto' per il risultato, anche se ... Conte ha dato già mandato agli esponenti locali di intavolare trattative in vista delledel ...provvedeva ad emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi delle partie l'... alla località Campolaspierto in agro del Comune diIrpina, in un sito protetto di ...

Comunali in Irpinia, al voto di maggio 17 campanili. È il giorno delle ... Orticalab

E' un duello quello che si profila per le amministrative di maggio per il comune di Volturara Irpina. Ad ambire al posto più alto nel Municipio irpino saranno Domenico Michele Lomazzo con "Insieme per ...Elezioni comunali 2023 in Campania: Liste | Candidati | Dove si vota | Quando si vota | Informazioni utili | La Guida ...