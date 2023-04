Comunali Teramo | corsa a tre per la poltrona di primo cittadino

(Di sabato 15 aprile 2023)- Sono tre i candidati sindaco per le elezioni, in programma i prossimi 14 e 15 maggio: l'avvocato Carlo Antonetti per il centrodestra, il sindaco uscente Gianguido D'Alberto per il centrosinistra, e Maria Cristina Marroni, coordinatrice provinciale di Italia Viva. Oggi alle 12 scadevano i termini per la presentazione delle liste dei candidate alle elezioni amministrative. Gianguido D'Alberto, è il sindaco uscente che, dopo l'inaspettato successo alle scorse elezioni amministrative del 2018, tenta il mandato bis. In suo sostegno ci sono sette liste: Insieme Possiamo, Partito democratico, Movimento 5 stelle, ForTe,Vive, Bellae una lista del presidente della Provincia Calillo D'Angelo. Nel centrodestra Carlo Antonetti sarà appoggiato da cinque liste: Fratelli ...

Comunali: a Teramo in corsa tre candidati a sindaco - Abruzzo Agenzia ANSA

