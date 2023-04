Comunali | Sant’Angelo dei Lombardi | torna la Repole | a sfidarla Romano e Santoro

... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania ... Pollena Trocchia, Cicciano,'Agnello, Casamicciola Terme, ... tutti sotto le 15.000 anime: Mugnano del Cardinale, Nusco,...... in stretta collaborazione con le amministrazioni, le ...il ripristino funzionale dell'Ostello (ex biblioteca) di Monte'...funzionale dell'Ostello (ex biblioteca) di Montee ...Carluccio mail: Questo indirizzo email è protetto dagli ... Simonetta Galizia Sezioni e RecapitiEpaca - Coldiretti ...- Recapito Brindisi Tabernacle - Recapito Brindisi Comunità'...

SPECIALE ELEZIONI. Tutti i candidati sindaci e le liste dei 15 comuni casertani al voto CasertaNews