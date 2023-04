... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... tutti sotto le 15.000 anime: Mugnano del Cardinale, Nusco, Sant'Angelo Dei Lombardi,, ...... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... tutti sotto le 15.000 anime: Mugnano del Cardinale, Nusco, Sant'Angelo Dei Lombardi,, ...

Comunali, Caposele: sfida tra Caruso e Cetrulo contro Melillo anteprima24.it

Capovolgere la narrazione che accompagna solitamente l'Irpinia, come terra a rischio spopolamento. E' la sfida lanciata nella Notte Internazionale della geografia dalla ricercatrice Nadia Matarazzo, c ...Domani alle 12 è il termine fissato per la presentazione delle liste elettorali per le comunali del 14 e il 15 maggio prossimi.