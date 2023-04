... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... San Potito Ultra, Lapio, Conza della Campania, Torre Le Nocelle, Rocca San Felice, Greci e. ...... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... San Potito Ultra, Lapio, Conza della Campania, Torre Le Nocelle, Rocca San Felice, Greci e. ...

Comunali, Cairano cinque liste in campo per il dopo D'Angelis anteprima24.it

Non è una sorpresa, ma ormai una prassi consolidata nei piccoli comuni irpini, dove spuntano, rispetto ai rumors della vigilia, liste nuove e inaspettate. E' questo è il caso di Cairano, borgo di 300 ...Domani alle 12 è il termine fissato per la presentazione delle liste elettorali per le comunali del 14 e il 15 maggio prossimi.