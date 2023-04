Comunali | ad Aquilonia è sfida a quattro tra De Vito | Cataldo | Caputo e Iannece

... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... Caposele, Volturara Irpina, Vallata, Marzano di Nola, Casalbore, Summonte,, San Potito ...... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... Caposele, Volturara Irpina, Vallata, Marzano di Nola, Casalbore, Summonte,, San Potito ...

Comunali, ad Aquilonia è sfida a quattro tra De Vito, Cataldo ... anteprima24.it

Domani alle 12 è il termine fissato per la presentazione delle liste elettorali per le comunali del 14 e il 15 maggio prossimi.Ed ecco quali sono i comuni chiamati al voto in provincia di Avellino. Si tratta di Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza della Campania, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, ...