Comunali a Pomigliano | l’accordo Pd-M5s dura 24 ore e il candidato sindaco rinuncia

(Di sabato 15 aprile 2023)to il tempo di una notte e di una mattina. Nemmeno 24 ore e la corsa a braccetto alle elezionidid’Arco da parte di Pd e M5s è finita. Nella città di Luigi Di Maio, dove il “laboratorio politico” fece capolino due anno e mezzo fa, i due partiti avevano deciso di candidare ail giornalista Marco Iasevoli insieme a Europa Verde, Cittadinanza attiva e Per Persone e comunità. Ma nel pomeriggio di venerdì tutto si è sciolto a causa di “mutati equilibri politici”. Asi torna a votare dopo la caduta delGianluca Del Mastro a causa delle dimissioni di 13 consiglieri, tra i quali anche un esponente dei dem. Un laboratorio divenuto orfano, negli ultimi mesi, del Movimento 5 stelle, fatto ...

... necessarie per il rinnovo dei consigli. In Campania saranno 84 i comuni chiamati alle ... Nella provincia partenopea andranno al voto anche Quarto ,D'Arco, Boscoreale, Qualiano, ......proprio ad'Arco, città dell'ex ministro Luigi Di Maio, con l'elezione dell'ex sindaco Gianluca Del Mastro, la cui amministrazione è terminata con le dimissioni di 13 consiglieri, ...... Luigi Di Maio - il ' laboratorio politico ' creato ad'Arco due anni e mezzo fa, quando ... sfiduciato lo scorso febbraio con le dimissioni di 13 consiglieri, tra i quali anche un ...

Pomigliano d'Arco- È il segretario di Rinascita Vito Fiacco detto Fender, classe 1998, il candidato a sindaco del principale partito di sinistra pomiglianese, che ha deciso di correre da solo alle ele ...