"Come sono usciti fuori gli audio". Giletti, un altro retroscena su Messina Denaro (Di sabato 15 aprile 2023) Fabrizio Corona, Massimo Giletti e le chat di Matteo Messina Denaro. Come è noto, il talk “Non è l'Arena” condotto dal giornalista torinese è stato chiuso di punto in bianco. All'origine del siluramento da parte dell'editore di LA7, Urbano Cairo, ci sarebbero diversi motivi, fra cui una trattativa segreta per riportare Giletti in Rai. A far scalpore però è l'intervento della Procura Antimafia di Firenze in merito ai pagamenti per le ospitate di Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei boss Graviano. E Come riporta l'Ansa ci sarebbe lo zampino dell'ex paparazzo Fabrizio Corona dietro la compravendita degli audio e dei messaggi whatsapp tra il boss stragista Matteo Messina Denaro, catturato a gennaio 2023 dopo 40 anni di latitanza, e ... Leggi su iltempo (Di sabato 15 aprile 2023) Fabrizio Corona, Massimoe le chat di Matteoè noto, il talk “Non è l'Arena” condotto dal giornalista torinese è stato chiuso di punto in bianco. All'origine del siluramento da parte dell'editore di LA7, Urbano Cairo, ci sarebbero diversi motivi, fra cui una trattativa segreta per riportarein Rai. A far scalpore però è l'intervento della Procura Antimafia di Firenze in merito ai pagamenti per le ospitate di Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei boss Graviano. Eriporta l'Ansa ci sarebbe lo zampino dell'ex paparazzo Fabrizio Corona dietro la compravendita deglie dei messaggi whatsapp tra il boss stragista Matteo, catturato a gennaio 2023 dopo 40 anni di latitanza, e ...

