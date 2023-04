Come hanno sabotato i razzi Usa | rumors sull' inquietante trionfo del Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) I documenti top secret rubati dal Pentagono e poi diffusi danno per certa la continuazione della guerra in Ucraina almeno per tutto il 2024. Eppure, stando al New York Times ci sarebbero altri file non resi pubblici e che mostranole agenzie di spionaggio americane siano penetrate virtualmente in ogni angolo dell'apparato d'intelligence e militare russo, oltre che nella struttura dei comandi militari. Sempre secondo i documenti, i tecnici russi avrebbero trovato il modo di "disturbare" le armi statunitensi più avanzate e consegnate all'Ucraina.? Semplice: deviando la traiettoria delle bombe guidate Jdam e persino deiHimars. Sarebbero stati questi i "trucchi" checreato diversi disagi sul campo a Kiev. Ma non finisce qui, perché con ogni probabilità - si legge - la Cina entrerà in guerra. ...