Com'è dura contro l'altura: squadre fantasma, trucchi e tante sconfitte, in Sudamerica tutti temono (giustamente) il 'soroche' boliviano (Di sabato 15 aprile 2023) Anche se non scende in campo, in Sudamerica c'è un nemico invisibile temuto da tutte le grandi del continente, sia club che nazionali: il fantasma dell'altura. Una volta Diego Armando Maradona, alla vigilia di uno storico rovescio dell'Argentina in Bolivia, aveva provato ad esorcizzarlo con l'ironia. "L'altitudine bisogna affrontarla, dribblarla e farle gol", aveva dichiarato, scherzando, il Pibe de Oro. Facile a dirsi, molto più complicato a farsi, come testimoniano le sconfitte di River Plate, Palmeiras e Flamengo, ovvero tre pretendenti alla vittoria finale, nella prima giornata della Copa Libertadores: gli argentini – che hanno rischiato seriamente di prendere un'imbarcata dal The Strongest (vittorioso 3 a 1), e il Verdão – battuto con lo stesso punteggio dal Bolivar – hanno pagato dazio gli oltre 3600 metri ...

