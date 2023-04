Come cambia il ranking di Jannik Sinner dopo il Masters 1000 di Montecarlo? La nuova classifica (Di sabato 15 aprile 2023) Jannik Sinner è stato sconfitto da Holger Rune nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha dominato il primo set per 6-1, ma poi ha sofferto l’incedere del danese e ha perso per 7-5 nella terza frazione, al termine di un incontro condizionato anche dall’interruzione per pioggia nel corso del secondo parziale. L’altoatesino termina la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove aveva raggiunto la terza semifinale consecutiva in un Masters 1000 (ko contro Carlos Alcaraz a Indian Wells e successo sempre contro lo spagnolo a Miami). Si trattava di una sfida determinante anche per il ranking ATP, visto che metteva in palio la settima posizione e permetteva di sfidare il russo Andrey Rublev nell’atto conclusivo di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023)è stato sconfitto da Holger Rune nella semifinale deldi. Il tennista italiano ha dominato il primo set per 6-1, ma poi ha sofferto l’incedere del danese e ha perso per 7-5 nella terza frazione, al termine di un incontro condizionato anche dall’interruzione per pioggia nel corso del secondo parziale. L’altoatesino termina la propria avventura sulla terra rossa del Principato, dove aveva raggiunto la terza semifinale consecutiva in un(ko contro Carlos Alcaraz a Indian Wells e successo sempre contro lo spagnolo a Miami). Si trattava di una sfida determinante anche per ilATP, visto che metteva in palio la settima posizione e permetteva di sfidare il russo Andrey Rublev nell’atto conclusivo di ...

