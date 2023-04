"Come andremo". Calenda, scelta kamikaze: panico nel Terzo polo (Di sabato 15 aprile 2023) La frattura tra Carlo Calenda e Matteo Renzi non è più sanabile. "Alle Europee andremo divisi", afferma il leader di Azione. Parole che aumentano la preoccupazione di alcuni, sia in Italia Viva che Azione, per lo strappo e il fallimento del progetto del Terzo polo. "Andare divisi alle europee sarebbe una follia", si sfoga un parlamentare. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c'è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un rapporto. Del resto, si spiega, le relazioni tra i parlamentari di Iv e Azione nei gruppi di Camera e Senato - "al netto di qualche pasdaran" - sarebbero più che positive, di certo "migliori di quelli tra i due", intesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) La frattura tra Carloe Matteo Renzi non è più sanabile. "Alle Europeedivisi", afferma il leader di Azione. Parole che aumentano la preoccupazione di alcuni, sia in Italia Viva che Azione, per lo strappo e il fallimento del progetto del. "Andare divisi alle europee sarebbe una follia", si sfoga un parlamentare. La soglia di sbarramento del 4%, sondaggi alla mano, sembra difficilmente superabile per i due partiti se corressero da soli. Ed è per questo che c'è chi auspica, posate le polveri della rottura, si possa gradualmente nei prossimi mesi recuperare un rapporto. Del resto, si spiega, le relazioni tra i parlamentari di Iv e Azione nei gruppi di Camera e Senato - "al netto di qualche pasdaran" - sarebbero più che positive, di certo "migliori di quelli tra i due", intesi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martarossi111 : RT @Tinca60roberta: ANDIAMO NELLE PIAZZE CON I SINDACATI È ORA! FERMIAMO IL PONTE DI MESSINA C'E ALTRA PRIORITA' ITALIANI @GiorgiaMeloni… - filipporiccio1 : @ciquta @gonufrio Invece preferisce essere il paese con le più basse emissioni per kWh prodotto, a parte eccezioni… - amine2503 : Adesso andremo per 10 anni a parlare solo di variante,in realtà il vaccino sperimentale è stato un disastro,sta cre… - catemiyy : E forse arriverà davvero il giorno In cui diventerai solo un ricordo O ce ne andremo via come uno stormo Che con l'… - FChiusaroli : RT @BrufoloBill: @FChiusaroli Domani l’alba??spunterà sulla #spuntablu e sorprenderà noi cinguettanti spaesati. Andremo come Diogene col suo… -