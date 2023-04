Colpo Monza a San Siro, Inter ko 1 - 0 (Di sabato 15 aprile 2023) Passo falso dell'Inter in campionato che non approfitta del pari del Milan e perde in casa con il Monza 1 - 0. La squadra di Inzaghi gioca sottoritmo ma nel primo tempo si rende pericolosa con Lukaku, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 aprile 2023) Passo falso dell'in campionato che non approfitta del pari del Milan e perde in casa con il1 - 0. La squadra di Inzaghi gioca sottoritmo ma nel primo tempo si rende pericolosa con Lukaku, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La dec… - tuttosport : 78’ GOL DEL #MONZA! ???? ?? La squadra di Palladino passa in vantaggio con il colpo di testa di #Caldirola sugli sv… - Ftbnews24 : #Pagelle Inter-Monza 0-1: Caldirola firma il colpo esterno, nerazzurri ancora sconfitti #Serie A - TuttoSalerno : Serie A, colpo del Monza contro l'Inter: la classifica aggiornata - Fprime86 : RT @tuttosport: ? ALTRA SCONFITTA PER L’#INTER Contro il #Monza i nerazzurri cadono ancora in casa: a San Siro finisce 0-1. La decide #Cal… -