Colpaccio del Monza a San Siro, Inter battuta 1-0 (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato per un'Inter sempre più inceppata in Serie A, costretta a cadere davanti ai propri tifosi per mano di un Monza gagliardo e cinico. A San Siro finisce 1-0 grazie al colpo di testa di Caldirola nelle battute finali di gara: dopo il Colpaccio a Lisbona in Champions League contro il Benfica, la squadra di Inzaghi torna a masticare amarissimo perdendo la chance di scavalcare il Milan al quarto posto, restando a -2 dai cugini rossoneri. Tornano invece a sorridere dopo quattro turni di astinenza gli uomini di Palladino, che compiono una bella impresa e salgono a quota 38 punti momentaneamente alla pari del Torino. L'avvio di gara è praticamente tutto di marca nerazzurra: dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio il primo squillo è targato Lukaku, che ... Leggi su agi (Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Quarta sconfitta nelle ultime cinque gare di campionato per un'sempre più inceppata in Serie A, costretta a cadere davanti ai propri tifosi per mano di ungagliardo e cinico. A Sanfinisce 1-0 grazie al colpo di testa di Caldirola nelle battute finali di gara: dopo ila Lisbona in Champions League contro il Benfica, la squadra di Inzaghi torna a masticare amarissimo perdendo la chance di scavalcare il Milan al quarto posto, restando a -2 dai cugini rossoneri. Tornano invece a sorridere dopo quattro turni di astinenza gli uomini di Palladino, che compiono una bella impresa e salgono a quota 38 punti momentaneamente alla pari del Torino. L'avvio di gara è praticamente tutto di marca nerazzurra: dopo una manciata di minuti dal fischio d'inizio il primo squillo è targato Lukaku, che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaparma : Serie A: colpaccio del Monza che batte l'Inter a San Siro (1-0) - Moixus1970 : RT @carlolaudisa: Dannazione Caldirola per l’@inter . Procurata l’autorete del 2-2 all’andata, firma lo storico colpaccio del @ACMonza a Sa… - carlolaudisa : Dannazione Caldirola per l’@inter . Procurata l’autorete del 2-2 all’andata, firma lo storico colpaccio del… - ServadeiDanilo : Follia di Samed su Hakimi, rosso sacrosanto e Lens in 10: vanificate tutte le chance di poter fare il colpaccio. As… - MarcheinGol : -