(Di sabato 15 aprile 2023) L'associazione: "Disatteso ordine del governo sui voti, si rifiutano di mostrare i dati. Mai successo nella storia della tv, chiediamo incontro urgente con Milly Carlucci" “La Rai si ribella al governo Meloni e, contravvenendo alle disposizioni imposte dalla Commissione per l’accesso della Presidenza del Consiglio, rifiuta ancora una volta di mostrare ali dati sui voti dicon le Stelle'”. La vicenda vieneta oggi dale dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che, come si ricorderà, nei giorni scorsi avevano vinto il primo round di una battaglia sulla trasparenza dei voti del pubblico, con il Governo che aveva accolto l’istanza delle due associazioni ordinando alla Rai di mostrare gli atti relativi ai voti del pubblico raccolti durante l’ultima edizione del programma. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Codacons denuncia Rai e 'Ballando con le Stelle': (Adnkronos) - L'associazione: 'Disatteso ordine del governo sui v… - leggoit : Codacons denuncia 'Ballando con le Stelle' e Rai: «Vogliamo incontro urgente con Milly Carlucci» - Il_pelapatate_ : @ilgiornale 2019. Ogni anno in Italia 70 mila casi di aggressioni all’uomo da parte di cani. È quanto denuncia Cod… - fisco24_info : Carburanti, rischio stangata a Pasqua: prezzo benzina sopra i 2 euro: (Adnkronos) - La denuncia del Codacons: aumen… - BrindisiSera : Codacons denuncia: la benzina torna a sfiorare i 2,5 euro -

Nella comunicazione inviata dalla Rai al, visionata in anteprima dall'Adnkronos, l'azienda non ravvisa infatti un automatico interesse diretto dell'associazione dei consumatori alla ...Lo rende noto, in un comunicato, il. Il lavoratore deceduto nel 2019 a 68 anni, aveva ... che causano malattie o incidenti a volte fatali e invalidanti, e ladi quanto non viene fatto,...Probabilmente, allora, ladelle manovre di "condizionamento economico" dei medici da parte ... l'1 aprile 2019, pochi mesi prima dell'avvento del Covid, ilprocedeva con un esposto (...

Codacons denuncia Rai e 'Ballando con le Stelle' Adnkronos

La vicenda viene denunciata oggi dal Codacons e dall’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi che, come si ricorderà, nei giorni scorsi avevano vinto il primo round di una battaglia sulla ...La Rai si è rifiutata di mostrare i voti di Ballando Con le Stelle e il Codacons ha chiesto un incontro urgente con Milly Carlucci. «La Rai si ribella al governo Meloni ...