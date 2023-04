Cocciaretto/Trevisan-Hruncakova/Mihalikova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Italia-Slovacchia, BJK Cup 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) Cocciaretto/Trevisan affronteranno Hruncakova/Mihalikova nel match di doppio tra Italia e Slovacchia, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup 2023. Le padrone di casa vogliono completare l’impresa e, dopo aver recuperato contro pronostico uno svantaggio di 0-2, sognano di completare la rimonta in quel di Bratislava. Sarà l’incontro di doppio a decretare la nazionale vincitrice di quest’equilibrato confronto. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI E diretta La sfida andrà in scena oggi, sabato 15 aprile, come terzo match a partire dalle ore 12:00. La diretta televisiva dell’incontro in questione sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023)affronterannonel match di doppio tra, match valido per le fasi preliminari della BJK Cup. Le padrone di casa vogliono completare l’impresa e, dopo aver recuperato contro pronostico uno svantaggio di 0-2, sognano di completare la rimonta in quel di Bratislava. Sarà l’incontro di doppio a decretare la nazionale vincitrice di quest’equilibrato confronto. SEGUI IL LIVE CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI ELa sfida andrà in scena, sabato 15 aprile, come terzo match a partire dalle ore 12:00. Latelevisiva dell’incontro in questione sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live...

