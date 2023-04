Coachella Festival: storia e curiosità dell’evento più colorato e irriverente dell’anno (Di sabato 15 aprile 2023) Life&People.it L’evento musicale più glamour dell’anno è ufficialmente iniziato. Nella notte italiana è iniziata in California la ventiduesima edizione del Coachella, rassegna musicale che richiama i migliori artisti del mondo in un’unica location, – la Coachella Valley -, per lunghissime maratone tra live set e divertimento. Si tratta di una manifestazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha ricevuto una fortissima risonanza anche grazie al contributo della fashion industry. Ma quando è nato l’evento? Qual è stato l’input che ha determinato l’ingresso così dirompente della moda? In attesa di scoprire i trend di quest’anno rispolveriamo storia e curiosità del Coachella Music Festival. Nasce nel 1999 Come spesso capita con tutte le idee di successo, l’inizio ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 15 aprile 2023) Life&People.it L’evento musicale più glamourè ufficialmente iniziato. Nella notte italiana è iniziata in California la ventiduesima edizione del, rassegna musicale che richiama i migliori artisti del mondo in un’unica location, – laValley -, per lunghissime maratone tra live set e divertimento. Si tratta di una manifestazione che, soprattutto negli ultimi anni, ha ricevuto una fortissima risonanza anche grazie al contributo della fashion industry. Ma quando è nato l’evento? Qual è stato l’input che ha determinato l’ingresso così dirompente della moda? In attesa di scoprire i trend di quest’anno rispolveriamodelMusic. Nasce nel 1999 Come spesso capita con tutte le idee di successo, l’inizio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... franklinmolica : ?? COACHELLA 2023: • JACKSON WANG LIVE AL FESTIVAL COACHELLA #amici22 #dallas Ma vogliamo parlare di JACKSON E CIA… - Promi_78 : RT @franklinmolica: ?? COACHELLA 2023: • JACKSON WANG LIVE AL FESTIVAL COACHELLA #amici22 #dallas Ma vogliamo parlare di JACKSON E CIARA c… - bvlckcatt : RT @martafranze: madonna che odio i vip che vanno al coachella vestendosi come me quando vado a fare la spesa perché pensano che la semplic… - h4kuna_m4tatah : RT @martafranze: madonna che odio i vip che vanno al coachella vestendosi come me quando vado a fare la spesa perché pensano che la semplic… - rockolpoprock : Bjork in concerto con orchestra e droni -