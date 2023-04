Clima: Conte accoglie appello 'Italia libera', 'transizione unica via per garantire futuro' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Sono felice di potervi incontrare ed aprire un confronto". Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 stelle, ha risposto all'appello 'Non abbandonate il futuro' pubblicato su 'Italia libera' a cura di quattro tra i maggiori esperti di energia del Paese (Gianni Mattioli, Vincenzo Naso, Massimo Scalia, Gianni Silvestrini) e rivolto ai leader di Pd e M5S. C'è un'occasione da non perdere, e una necessità da affrontare, chiedono i quattro scienziati a Elly Schlein e Giuseppe Conte: "Ci rivolgiamo a voi nella speranza che diate vita a un grande progetto per la riconversione ecologica". "Sul piano delle politiche energetiche, abbiamo sempre promosso e sostenuto la decarbonizzazione delle attività produttive, avendo ben chiari gli obiettivi Climatici ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Sono felice di potervi incontrare ed aprire un confronto". Giuseppe, leader del MoVimento 5 stelle, ha risposto all''Non abbandonate il' pubblicato su '' a cura di quattro tra i maggiori esperti di energia del Paese (Gianni Mattioli, Vincenzo Naso, Massimo Scalia, Gianni Silvestrini) e rivolto ai leader di Pd e M5S. C'è un'occasione da non perdere, e una necessità da affrontare, chiedono i quattro scienziati a Elly Schlein e Giuseppe: "Ci rivolgiamo a voi nella speranza che diate vita a un grande progetto per la riconversione ecologica". "Sul piano delle politiche energetiche, abbiamo sempre promosso e sostenuto la decarbonizzazione delle attività produttive, avendo ben chiari gli obiettivitici ...

