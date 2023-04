Claudia Cardinale, la gatta perduta nella tragedia (Di sabato 15 aprile 2023) "Una Cardinale che io mi ricorderò per un pezzo. Quegli occhi che guardano solo con gli angoli accanto al naso, quei capelli neri spettinati (...) quel viso di umile, di gatta, e così selvaggiamente ... Leggi su globalist (Di sabato 15 aprile 2023) "Unache io mi ricorderò per un pezzo. Quegli occhi che guardano solo con gli angoli accanto al naso, quei capelli neri spettinati (...) quel viso di umile, di, e così selvaggiamente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiCultura : Il #15aprile 1938 nasce a Tunisi Claudia Cardinale, grande attrice dalla bellezza mediterranea. - CriterionDaily : #HBD, Claudia Cardinale! Federico Fellini’s 8½ (1963) @criterionchannl — - mubiitalia : Claudia Cardinale, nata il 15 Aprile 1938. - katerpi73 : RT @JuanFerrerVila: Claudia Cardinale (April 15, 1938) Claudia Cardinale on the set of Otto e mezzo (1963) Federico Fellini. - The1Gues : RT @Dida_ti: Stasera ti amo su una sera di primavera. Ti amo con la finestra aperta. Tu sei mia, e le cose sono mie, e il mio amore altera… -