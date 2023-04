Classifica Mondiale MotoGP 2023 | Bezzecchi in testa | Bagnaia a -1 Quartararo e Marquez distaccati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vi_vi_vi2 : 4 Ducati davanti nella classifica mondiale ?????? - ValotiRiccard0 : @Alessandroad05 Ma di che parli? L'hai vista la classifica? Questo è lo scudetto più umiliante* di tutta la storia… - Scacciavillani : RT @Motusinfinevel1: @Scacciavillani Sono giunto alla convinzione che i parassiti e i rossobruni francesi sono addirittura più numerosi e p… - Motusinfinevel1 : @Scacciavillani Sono giunto alla convinzione che i parassiti e i rossobruni francesi sono addirittura più numerosi… - chattie00 : @HuffPostItalia No, caro ex direttore @mattiafeltri, #Conte non sta a guardare, semplicemente i media preferiscono… -

La griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe 2023 , dove è in corso di svolgimento il terzo weekend deldi Moto2: ecco i risultati e ladelle qualifiche. Sarà Vietti a partire in pole position, seguito in prima fila da Acosta e Salac.. Scopriamo di seguito la griglia di partenza in ...21.40 - La top10 dellaMotoGP: 1. Bezzecchi 50 2. Bagnaia 41 3. Zarco 35 4. Alex Marquez 33 5. Vinales 32 6. Miller 25 7. Binder 22 8. Martin 22 9. Morbidelli 21 10. Quartararo 18.La griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe 2023 , dove è in corso di svolgimento il terzo weekend deldi Moto3: ecco i risultati e ladelle qualifiche. Sarà Jaume Masia a partire in pole position grazie a un giro pazzesco arrivato nel primo stint. In prima fila con lui anche l'...

Motocross, a Pietramurata torna il campionato mondiale RaiNews

Per quanto erano state combattute le prime due Sprint della storia della MotoGP, verrebbe quasi da dire che è stato fin troppo facile per Pecco Bagnaia portarsi a casa quella del Gran Premio delle Ame ...Il pilota italiano vince la Sprint Race per la seconda volta in stagione, ma resta dietro al connazionale in classifica generale ...