Clara Soccini | chi è l' interprete di Crazy J in «Mare Fuori 3» | biografia e Instagram

(Di sabato 15 aprile 2023)è nata nel 1999 a Varese. Il suo profiloufficiale è @soccins.è un'appassionata di musica, ed ha mostrato questa sua attitudine sin da piccola: all'asilo utilizzava il biberon come microfono e chiedeva alle persone di riprenderla mentre cantava. A 6 anni, invece ha avuto in regalo la sua prima pianola dal nonno. Che lavoro fa? Carriera nella musica eDurante l'adolescenza,ha vissuto a Travedona Monate (un paesino di 4000 abitanti) dove ha iniziato a prendere lezione di canto e pianoforte mentre frequentava il liceo linguistico. La svolta nella sua carriera, però è arrivata durante il primo lockdown, periodo durante il quale ha iniziato a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Clara Soccini di Mare Fuori: chi è, età, figlia, fidanzato, altezza, film - leggoit : Clara Soccini, Crazy J di Mare Fuori, accusata di aver rubato la canzone “Origami all'alba”. Lei replica così - IOdonna : Ospite Clara Soccini, la Giulia di 'Mare fuori'. Presenta 'Origami all'alba', il singolo con cui ha ottenuto il dis… - Laufan845 : RT @IlContiAndrea: Domani ad #Amici22 ospite musicale sarà Clara Soccini che canterà 'Origami all'alba', disco di platino nonché tra i bran… - GabrielMaldini9 : Amici 22 2023. Ospiti della puntata di sabato 15 aprile: Clara Soccini 'Mare Fuori' che canta “Origami all’alba” e… -

La canzone, diventata celebre grazie alla serie tv di successo Mare Fuori , è uscita in una doppia versione: la prima cantanta da( Crazy J nella serie) e la seconda con la voce di ...... infatti, Maria De Filippi ha accolto in studio il comico Francesco Cicchella nei panni di Achille Lauro e, il personaggio di Crazy J nella serie tv Mare Fuori 3, che ha cantato ...Ospiti della puntata Francesco Sacchella edi Mare Fuori che ricevono il disco di platino per Origami all'alba. Il comico invitato da Maria De Filippi questa settimana è Francesco ...

Clara Soccini, Crazy J di Mare Fuori, accusata di aver rubato la canzone “Origami all'alba”. Lei replica così leggo.it

Clara Soccini chi è Giulia Crazy J di Mare Fuori: biografia, età, fidanzato, genitori, vita privata. Giulia Crazy J attrice di Mare Fuori ...“Origami all'alba” è uno dei brani più ascoltati del momento sulle piattaforme streaming. La canzone, diventata celebre grazie alla serie tv di successo Mare ...