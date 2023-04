City, altra doppietta per Haaland che da solo ha segnato più del Chelsea (Di sabato 15 aprile 2023) Il norvegese ancora a rete e per ben due volte, raggiungendo altri record di Premier League. Haaland è spaventoso Leggi su itasportpress (Di sabato 15 aprile 2023) Il norvegese ancora a rete e per ben due volte, raggiungendo altri record di Premier League.è spaventoso

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... insensibiledeki : Quando vi accorgerete che dall'altra parte del tabellone ci stanno real e city,potrebbe essere veramente tardi. E l… - Gae_Tanoo : @Palermofficial La fortuna di Corini è il City Football Group, alle dipendenze di un’altra società al posto loro no… - taraabtismo : @caleriserva Bisogna crederci eccome. Molto piú strano che ci capiti pure in Europa, pure contro un'altra Italiana,… - DiMarzio : #PremierLeague | #Haaland, altra doppietta: eguagliato #Salah, superato... il #Chelsea - Wefloo18 : @stillejosaltato @celtics Non è che ci sia stata una selezione proficua: ho iniziato a seguire basket ed NFL in con… -