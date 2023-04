CittadellaLazio | Pre partita | Catini | “Domani sarà uno scontro diretto fondamentale”

Leggi su seriea24

(Di sabato 15 aprile 2023) Alla vigilia di Cittadella-Lazio Women, il tecnico biancoceleste Massimilianoha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 Sky: “Non guardiamo la classifica e questo può diventare un punto di forza perché, nonostante tanti risultati positivi, la classifica non può darci tranquillità. Andiamo dritti per la nostra strada e vedremo alla fine la nostra posizione. Siamo soddisfatti del percorso compiuto fino ad ora. Il nostro gruppo è stato costruito quasi ex novo, nessuno si immaginava un cammino simile. Dobbiamo essere felici, ma possiamo ancora migliorare anche perché guardando la classifica è evidente che non possiamo mollare un centimetro. Sono sorpreso del rendimento delle altre, soprattutto dal Cittadella e dalla Ternana a cui faccio i complimenti per il campionato che stanno disputando. Il campionato è avvincente, molto difficile e faticoso. La gara ...