(Di sabato 15 aprile 2023) AGI - Era il 10 aprile 1991 quando un commando entrò in azione in un bar di Lentini (Siracusa), uccidendo tre persone. L'obiettivo del gruppo di fuoco era Salvatore Sambasile, leader di una banda criminale a Lentini rivale della cosca Nardo. La pioggia di proiettili ammazzò anche due clienti del locale che non c'entravano nulla, il 23enneCatalano e il 26enne Salvatore Motta, totalmente estranei alle cosche. Quel giorno "ha modificato in modo radicale la vita della nostra famiglia, mio marito Concetto nel vedere suo figliodi soli 23 anni morto a terra, per la disperazione e il dolore, ha iniziato a sbattere la testa sull'asfalto e nella saracinesca del bar Golden", afferma Silvia Scammacca, mamma die moglie di Concetto. La battaglia di una madre "Lui con tanti sacrifici aveva comprato un negozio ...

Cirino vittima innocente di mafia. Adesso lo dicono i giudici AGI - Agenzia Italia

