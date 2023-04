Cingolani | il fisico più inviso agli ambientalisti risulta il politico più affidabile per Meloni e Descalzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Probabilmente Roberto, esperto e manager multiforme, si era già “recato” sul Sole dove aveva acclarato il verificarsi del fenomeno della fusione che prometteva per il prossimo decennio sulla Terra, senza contare che si trattava di fenomeni e condizioni assai differenti. Infatti, l’enorme gravità della stella consente di compenetrare in abbondanza e con naturalezza – alla distanza di 150 milioni di km da noi – atomi di idrogeno che si trasformano in elio e non di dover creare apparati artificiali improbabili di enorme potenza soltanto per fondere per una frazione di secondo isotopi rari dell’idrogeno, come il trizio e il deuterio. Insomma, un impreciso diversivo pur di non affrontare il precipitare del cambiamento climatico. “Ritornato” come se niente fosse sulla Terra, si è distinto nel dilazionare i tempi di passaggio alle ...