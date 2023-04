Ciclismo, Tour du Jura 2023: Kevin Vauquelin vince la corsa! Thibaut Pinot e Guillaume Martin chiudono alle sue spalle (Di sabato 15 aprile 2023) Il Tour du Jura 2023 se lo aggiudica Kevin Vauquelin. Il ciclista classe 2001, della Arkéa-Samsic, si è aggiudicato la corsa al termine di un letale attacco in salita ai 2300 metri del traguardo di Mont Poupet. Bravissimo il francese a chiudere con lo scatto vincente una gara sviluppatasi, dopo la partenza, sotto gli effetti di una fuga dove i protagonisti erano Théo Delacroix, Mauro Verwilt, Jonas Geens, Xabier Mikel Azparren, Rory Townsend, Nicolas Dalla Valle, Morne Van Niekerk, Luca Van Boven, Vinzent Dorn, Andreas Stokbro Nielsen, Emil Vinjebo e Noa Isidore, capaci a un certo punto di mettere fra loro e il gruppo ben 3’35”, in corrispondenza del primo Gran Premio della Montagna di questo sabato 15 aprile. Poi il recupero da dietro degli uomini di punta della ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) Ilduse lo aggiudica. Il ciclista classe 2001, della Arkéa-Samsic, si è aggiudicato la corsa al termine di un letale attacco in salita ai 2300 metri del traguardo di Mont Poupet. Bravissimo il francese a chiudere con lo scattonte una gara sviluppatasi, dopo la partenza, sotto gli effetti di una fuga dove i protagonisti erano Théo Delacroix, Mauro Verwilt, Jonas Geens, Xabier Mikel Azparren, Rory Townsend, Nicolas Dalla V, Morne Van Niekerk, Luca Van Boven, Vinzent Dorn, Andreas Stokbro Nielsen, Emil Vinjebo e Noa Isidore, capaci a un certo punto di mettere fra loro e il gruppo ben 3’35”, in corrispondenza del primo Gran Premio della Montagna di questo sabato 15 aprile. Poi il recupero da dietro degli uomini di punta della ...

