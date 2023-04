Ciclismo su pista, Coppa delle Nazioni Milton 2023: i convocati dell’Italia (Di sabato 15 aprile 2023) I convocati dell’Italia del Ciclismo su pista per la terza prova della Coppa delle Nazioni 2023, di scena a Milton (Canada) dal 20 al 23 aprile. Il ct azzurro Marco Villa potrà contare su scenari abbastanza diversi tra settore femminile e maschile, per un appuntamento che mette in palio anche punti utili alla qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Tra le donne infatti saranno presenti quasi tutte le big: tra le convocate ci sono infatti Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza oltre a Miriam Vece per la velocità. Assente Vittoria Guazzini, che sta ancora recuperando dalla frattura del bacino patita alla Parigi-Roubaix. Tra gli uomini invece il settore endurance potrà contare su Matteo Donegà, Francesco ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) Idelsuper la terza prova della, di scena a(Canada) dal 20 al 23 aprile. Il ct azzurro Marco Villa potrà contare su scenari abbastanza diversi tra settore femminile e maschile, per un appuntamento che mette in palio anche punti utili alla qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Tra le donne infatti saranno presenti quasi tutte le big: tra le convocate ci sono infatti Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Martina Fidanza oltre a Miriam Vece per la velocità. Assente Vittoria Guazzini, che sta ancora recuperando dalla frattura del bacino patita alla Parigi-Roubaix. Tra gli uomini invece il settore endurance potrà contare su Matteo Donegà, Francesco ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ciclismo I convocati dell'Italia per la terza tappa della Coppa delle Nazioni - Lidia1936 : RT @MichGPS: Oggi vi accompagno alla scoperta della #ciclabile della #ValdiSole, in Trentino. Partenza dal ponte di Mostizzolo e arrivo a C… - Piersoft : RT @MichGPS: Oggi vi accompagno alla scoperta della #ciclabile della #ValdiSole, in Trentino. Partenza dal ponte di Mostizzolo e arrivo a C… - _Melamore_ : RT @MichGPS: Oggi vi accompagno alla scoperta della #ciclabile della #ValdiSole, in Trentino. Partenza dal ponte di Mostizzolo e arrivo a C… - SBarutta : RT @MichGPS: Oggi vi accompagno alla scoperta della #ciclabile della #ValdiSole, in Trentino. Partenza dal ponte di Mostizzolo e arrivo a C… -