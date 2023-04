Ciclismo | Amstel Gold Race 2023 | percorso e altimetria

(Di sabato 15 aprile 2023) Domenica 16 aprileva in scena l’edizione numero 57 dell’, la più importante corsa ciclistica olandese. Ildi 253.6 chilometri che porterà il gruppo da Maastrich a Berg en Terblijt sarà come da tradizione molto duro, con ben 33 cotes dove serviranno esplosività e resistenza per riuscire a lottare per il successo finale. Dopo la partenza da Maastrich arriverà a breve la prima cotè, il Maasberg, dopo soli 12 chilometri, seguito da Adsteeg e in poi in rapida successione Bergseweg, Korenweg, Nijswilerweg e Rijksweg. Superati i primi 80 chilometri di corsa il gruppo si dirigerà verso il confine con il Belgio affrontando in sequenza Wolfsberg, Lorberg, Schweilbergerweg, Canerig e Drielandenpunt, seguiti dal Gemmenich, dopo il quale si tornerà in Olanda dopo un breve ...

Archiviata la stagione del pavè ilcontinua con la settimana dedicata al trittico della Ardenne, che inizierà come di consueto con l'Gold Race , storica corsa olandese giunta alla sua 57ma edizione. I 253.6 chilometri ...Domenica 16 aprile 2023 va in scena l'edizione numero 57 dell'Gold Race, la più importante corsa ciclistica olandese. Il percorso di 253.6 chilometri che porterà il gruppo da Maastrich a Berg en Terblijt sarà come da tradizione molto duro, con ben 33 ...ORARI, TV E STREAMING - L'Gold Race 2023 prenderà il via alle ore 10:45 dal chilometro zero dopo la fase di trasferimento, mentre l'arrivo è stato programmato tra le 16:45 e le 17:15 in base a ...

Amstel Gold Race 2023: tutte le più grandi stelle a caccia del titolo di Marta Cavalli OA Sport

AMSTEL GOLD RACE - Pogacar vuole vincere ancora. Qualcuno gli chiede se non stia correndo 'troppo' in questa prima parte di stagione, ma lo sloveno ha "ancora fame" e vuole provare a vincere tutte e ...Tadej Pogacar torna per la seconda volta all'Amstel Gold Race e la sua intenzione è quella di aggiungere la vittoria al suo palmares. Quando fece il suo debutto nella Classica olandese quattro anni fa ...