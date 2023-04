Cicalina della flavescenza dorata | che cosa è | da dove viene e quali danni provoca l’insetto che minaccia il prosecco del Veneto

(Di sabato 15 aprile 2023) La, ovvero lo Scaphoideus titanus, è stata segnalata per la prima volta inagli inizi degli anni Novanta e si è diffusa nei vigneti di tutte le province. Lo si desume dagli studi diAgricoltura che spiegano come dal 1994 il Servizio Fitosanitario Regionale, assieme ad altri enti di ricerca e sperimentazione, ha attuato un programma pluriennale di intervento e prevenzione. Nel 2000 è stato emanato il decreto di lotta obbligatoria contro la flarvescenzavite e controche ne è vettore, su tutto il territorio italiano. Le prime epidemie difurono segnalate nell’area del Soave, in provincia di Verona, nel 1994. Successivamente la malattia si ...

... soprattutto al fine di contrastare la(Scaphoideus titanus), vettoreflavescenza dorata che sta colpendo i vigneti del Veneto, in particolare il Prosecco". È d'obbligo dire che tra ...... soprattutto al fine di contrastare la(Scaphoideus titanus), vettoreflavescenza dorata che sta colpendo i vigneti del Veneto, in particolare il Prosecco. È d'obbligo dire che tra il ...L'insetto in questione, una(appartenente all'ordine Cicadellidae) chiamata Homalodisca ... Il metodo di espulsionepipì di Homalodisca vitripennis si basa sullo scagliare il pù lontano ...

Il dibattito sull'uso del prodotto chimico vietato dall'Ue, per cui la Regione Veneto ha chiesto una deroga: i produttori si dividono. Il consorzio Soave: «Il vino è un patrimonio, va tutelato»