CIAO MASCHIO | TOMMASO STANZANI CONFESSA | ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’

Questa sera su Rai1, in seconda serata, dopo Il Cantante Mascherato, andrà in onda la dodicesima ed ultima puntata della terza stagione di CIAO MASCHIO, contenitore rivelazione dell'anno con ottimi numeri per la seconda serata della Rete Ammiraglia. Tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo, oltre a Sergio Assisi ed Antonio De Matteo, anche TOMMASO STANZANI, ex ballerino di Amici ed attuale volto di VivaRai2, il quale si è CONFESSAto a cuore aperto. La conduttrice ha chiesto a STANZANI di alcune foto e video pubblicati sui suoi canali social, e poi finiti su molti giornali, relativi alla sua presenza alla festa di compleanno del suo ex fidanzato TOMMASO Zorzi. Il ballerino di Fiorello ha precisato che ''con Zorzi non c'è mai stato un distacco totale. Penso che l'amicizia, ...

