Ciao Maschio ospiti 15 aprile 2023, Tommaso Stanzani nell’ultima puntata (Di sabato 15 aprile 2023) Ciao Maschio ospiti 15 aprile 2023, l’ultima puntata Dodicesima e ultima puntata di Ciao Maschio 2023. Il programma della notte firmato da Nunzia De Girolamo chiude i battenti dopo il buon successo registrato nelle “ore piccole” che susseguono la grande prima serata di Rai 1. Da Tale e Quale all’attuale Cantante Mascherato, Nunzia andrà in onda in questa nottata finale alle ore 01.00 circa con altri 3 protagonisti d’eccezione dal mondo dello spettacolo. Due attori noti e un ballerino chiuderanno questa terza edizione con la partecipazione straordinaria del dottor psichiatra Domenico Mazzullo che analizzerà tutto quello che è successo quest’anno. Ecco chi sono gli ospiti di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 15 aprile 2023)15, l’ultimaDodicesima e ultimadi. Il programma della notte firmato da Nunzia De Girolamo chiude i battenti dopo il buon successo registrato nelle “ore piccole” che susseguono la grande prima serata di Rai 1. Da Tale e Quale all’attuale Cantante Mascherato, Nunzia andrà in onda in questa nottata finale alle ore 01.00 circa con altri 3 protagonisti d’eccezione dal mondo dello spettacolo. Due attori noti e un ballerino chiuderanno questa terza edizione con la partecipazione straordinaria del dottor psichiatra Domenico Mazzullo che analizzerà tutto quello che è successo quest’anno. Ecco chi sono glidi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Tommaso Stanzani, le dichiarazioni a sorpresa su Tommaso Zorzi (VIDEO) #tzvip - RenataMontresor : RT @Renzame67: Buondì Tommy ???? non vedo l'ora di vedere Ciao Maschio questa sera e congratulazioni Ambra x l outfit pazzesco ???? #tommasost… - gianlu_79 : RT @lorenzog31: CIAO MASCHIO, TOMMASO STANZANI CONFESSA: ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’ #CiaoMaschio @N_DeGirolamo @gabrieled… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: CIAO MASCHIO, TOMMASO STANZANI CONFESSA: ‘’ZORZI? IN UN CERTO SENSO LO AMO ANCORA…’’ - tv_news_24 : RT @tempoweb: Perché Zorzi e Stanzani si sono lasciati? La confessione a #CiaoMaschio #15aprile -