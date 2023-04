Ci voleva uno statistico per restituirci la concretezza della predicazione di Gesù (Di sabato 15 aprile 2023) Un prete non ci riesce a scrivere un libro davvero interessante su Gesù. Il problema è lo specialismo: così come gli specialisti di filosofia (i professori di filosofia) non riescono a fare filosofia, gli specialisti di Gesù (i sacerdoti, i teologi) non riescono a scrivere utilmente di Gesù. Ci vuole un esterno. Uno come Roberto Volpi che fa un mestiere all’apparenza ben poco spirituale: lo statistico. E che però ha scritto un libro più cristiano di tanti libri ufficialmente cristiani: “In quel tempo. Da Gesù a Paolo attraverso i numeri del Nuovo Testamento” (Solferino). Volpi ci trascina alle origini del cristianesimo, enumerando gli abitanti della Galilea e di Gerusalemme, i testimoni della moltiplicazione dei pani e dei pesci, i metri quadrati della ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 aprile 2023) Un prete non ci riesce a scrivere un libro davvero interessante su. Il problema è lo specialismo: così come gli specialisti di filosofia (i professori di filosofia) non riescono a fare filosofia, gli specialisti di(i sacerdoti, i teologi) non riescono a scrivere utilmente di. Ci vuole un esterno. Uno come Roberto Volpi che fa un mestiere all’apparenza ben poco spirituale: lo. E che però ha scritto un libro più cristiano di tanti libri ufficialmente cristiani: “In quel tempo. Daa Paolo attraverso i numeri del Nuovo Testamento” (Solferino). Volpi ci trascina alle origini del cristianesimo, enumerando gli abitantiGalilea e di Gerusalemme, i testimonimoltiplicazione dei pani e dei pesci, i metri quadrati...

