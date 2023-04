"Ci voglio andare vestita così": scandalo al matrimonio, insulti alla cugina | Guarda (Di sabato 15 aprile 2023) Si sa che le invitate a un matrimonio non si devono vestire di bianco - in tutte le sue gradazioni - per distinguersi bene dalla sposa che deve essere l'unica appunto in bianco. Una regola che di fatto seguono tutti da sempre per rispetto della donna che sta per dire il fatidico sì. Ma ora, come riporta il sito di Leggo, si è accesa una polemica su TikTok per il caso di una ragazza che si chiama Louisa. Louisa, giovane americana, ha infatti postato un video subito diventato virale in cui insulta la cugina che ha ritirato l'invito alle sue nozze dopo aver visto il suo outfit. "La mia tossica cugina non mi inviterà più al suo matrimonio, questa domenica, perché non le piace il mio vestito, un Yves Saint Laurent da tremila dollari, che non posso neanche più restituire. Lei dice che è troppo bianco, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Si sa che le invitate a unnon si devono vestire di bianco - in tutte le sue gradazioni - per distinguersi bene dsposa che deve essere l'unica appunto in bianco. Una regola che di fatto seguono tutti da sempre per rispetto della donna che sta per dire il fatidico sì. Ma ora, come riporta il sito di Leggo, si è accesa una polemica su TikTok per il caso di una ragazza che si chiama Louisa. Louisa, giovane americana, ha infatti postato un video subito diventato virale in cui insulta lache ha ritirato l'invito alle sue nozze dopo aver visto il suo outfit. "La mia tossicanon mi inviterà più al suo, questa domenica, perché non le piace il mio vestito, un Yves Saint Laurent da tremila dollari, che non posso neanche più restituire. Lei dice che è troppo bianco, ...

