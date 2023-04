“Ci sono dispersi”. Terrore in città, la casa crolla su se stessa: 118 e vigili del fuoco sul posto (Di sabato 15 aprile 2023) Una casa di campagna è crollata a Montecarlo in provincia di Lucca: probabilmente alla base del crollo una fuga di gas. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco: una persona è stata estratta viva dalle macerie, mentre due sono i dispersi e quattro sono i feriti. Sul posto è giunto il personale Usar (per la ricerca in maceria) dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena. I vigili del fuoco fanno sapere che una persona è stata estratta viva dalle macerie: si tratta di un uomo. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 di sabato 15 aprile. Al momento risulterebbero due persone disperse, mentre un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 aprile 2023) Unadi campagna èta a Montecarlo in provincia di Lucca: probabilmente alla base del crollo una fuga di gas. Sulgiunti idel: una persona è stata estratta viva dalle macerie, mentre duee quattroi feriti. Sulè giunto il personale Usar (per la ricerca in maceria) dai comandi di Prato e di Pisa, squadre da Pistoia, Pescia, e i cinofili dal comando di Siena. Idelfanno sapere che una persona è stata estratta viva dalle macerie: si tratta di un uomo. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 di sabato 15 aprile. Al momento risulterebbero due persone disperse, mentre un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. ...

