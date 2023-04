Chiusa la Regular Season, partono i playoff NBA su Sky e in streaming NOW (Di sabato 15 aprile 2023) Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e in streaming su NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.Chiusa la Regular Season, con l’appendice dei Play-In ancora in corso, nel campionato professionistico americano di pallacanestro è già tempo di playoffs, al via nel weekend. Tra il 15... Leggi su digital-news (Di sabato 15 aprile 2023) Il grande basket americano NBA è di casa su Sky e insu NOW, con la possibilità di ammirare da vicino tutti i grandi campioni grazie a Sky Sport NBA (ch 209), il canale dedicato e di riferimento del torneo a stelle e strisce, acceso 24 ore su 24, anche con highlights, sintesi dei match, rubriche, speciali e le analisi delle partite, oltre alle dirette degli incontri e alle differite del giorno dopo.la, con l’appendice dei Play-In ancora in corso, nel campionato professionistico americano di pallacanestro è già tempo dis, al via nel weekend. Tra il 15...

