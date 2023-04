Chiede un the, poi si sente male e muore: il dramma di Ester, aveva già perso il figlio di 25 anni (Di sabato 15 aprile 2023) Ha combattuto contro la malattia per una quindicina d'anni, ma alla fine si è dovuta arrendere, a soli 58 anni. Ester Ferracini ieri mattina si era svegliata tutto sommato bene, considerate le sue ... Leggi su leggo (Di sabato 15 aprile 2023) Ha combattuto contro la malattia per una quindicina d', ma alla fine si è dovuta arrendere, a soli 58Ferracini ieri mattina si era svegliata tutto sommato bene, considerate le sue ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Chiede un the, poi si sente male e muore: il dramma di Ester, aveva già perso il figlio di 25 anni - Ante_the_goat : RT @divockiano: Pezzo di merda bastardo che manco guardi in faccia uno che ti chiede chiarimenti manco la C devi arbitrare FIGLIO DI TROIA… - The_daus7 : @SalJ80 Quella che si chiede 'ma dove siamo arrivati nel 2023?' A napoli sorella, a Napoli la vs città piena di gente onesta - _the_lobster_ : Il presidente @LulaOficial va in ???? e chiede alla ???? di “smettete di incoraggiare la guerra”. Non è mica diventat… - the_highsparrow : @Antonel88662921 @Italy_Alive Permettimi, ma l'onere di assumere la veridicità di ciò che si pubblica dovrebbe rica… -