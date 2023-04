Chiara Nasti: “Ormai in giro ci sono i trogloditi e gli zingari. Ovviamente il karma esiste…”. Lo sfogo dell’influencer (Di sabato 15 aprile 2023) “Non ne voglio nemmeno parlare tanto le cose materiali si ricomprano”, queste le parole di Chiara Nasti su Instagram riportate da diversi siti tra cui la Gazzetta dello Sport. L’influencer e compagna dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni non ha specificato il motivo del suo sfogo ma secondo il quotidiano sportivo potrebbe aver subito un furto. Nasti ha poi aggiunto: “Ormai in giro ci sono i trogloditi e gli zingari (…). Ovviamente il karma esiste, e ne compreranno tutte medicine. Mi dispiace dirlo ma è così, perché c’è gente di merd* in giro”. Non ci sono altre indicazioni su cosa sia accaduto ma Nasti chiude dicendo di essere comunque felice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) “Non ne voglio nemmeno parlare tanto le cose materiali si ricomprano”, queste le parole disu Instagram riportate da diversi siti tra cui la Gazzetta dello Sport. L’influencer e compagna dell’attaccante della Lazio Mattia Zaccagni non ha specificato il motivo del suoma secondo il quotidiano sportivo potrebbe aver subito un furto.ha poi aggiunto: “incie gli(…).ilesiste, e ne compreranno tutte medicine. Mi dispiace dirlo ma è così, perché c’è gente di merd* in”. Non cialtre indicazioni su cosa sia accaduto machiude dicendo di essere comunque felice ...

