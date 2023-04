Chi sono le sorelle di Ilary Blasi, Silvia e Melory: “Siamo molto legate” (Di sabato 15 aprile 2023) Ilary Blasi è molto legata alla sua famiglia d’origine e sorelle: papà Roberto e mamma Daniela sono genitori anche di Silvia (la primogenita) e Melory (la minore delle tre sorelle), sorelle di Ilary Blasi. Silvia e Melory, chi sono le sorelle di Ilary Blasi Nata nel 1980, Silvia si è sposata nel 2019 con Ivan, padre delle sue due figlie Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Nel suo libro Mi chiamo Francesco Totti, l’ex capitano della Roma racconta di essere riuscito a conoscere sua moglie proprio grazie a Silvia: “La vedo e dico: ‘Voglio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023)legata alla sua famiglia d’origine e: papà Roberto e mamma Danielagenitori anche di(la primogenita) e(la minore delle tre),di, chilediNata nel 1980,si è sposata nel 2019 con Ivan, padre delle sue due figlie Stella e Nicole, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015. Nel suo libro Mi chiamo Francesco Totti, l’ex capitano della Roma racconta di essere riuscito a conoscere sua moglie proprio grazie a: “La vedo e dico: ‘Voglio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : In #Giordania, nel campo profughi di Za’atari, vivono 80mila rifugiati. Metà di questi sono bambini che non hanno s… - borghi_claudio : Non c'è nessuna cedola 'super' e nessun 'ritorno alla normalità'. Semplicemente è come funzionano questi titoli ?? S… - elio_vito : La principale causa di danneggiamento del nostro patrimonio artistico, storico e culturale, non sono le vernici lav… - MarcoFr39006032 : RT @OrtigiaP: EUTANASIA PER I BAMBINI FINO AI 12 ANNI CHE NON SI POSSONO CURARE.... problema etico?? altro che dolce morte..l'Uomo decide c… - IlCastiga : RT @edopaladini: Odio Renzi Con tutto il cuore Da sempre Ma @CarloCalenda e i suoi chierichetti sono la peggiore umanità mai vista ovunque… -