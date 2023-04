"Chi gli ha venduto gli audio di Messina Denaro". Giletti, un nuovo terremoto (Di sabato 15 aprile 2023) Si infittisce il giallo sulla sospensione di Non è l'arena e il "congelamento" di Massimo Giletti da parte di La7. Un caso mediatico improvviso e clamoroso in cui spunta anche Fabrizio Corona. Il sito mowmag.com, sempre molto attento al gossip del mondo dello spettacolo e della televisione, riferisce che l'ex re dei Paparazzi sarebbe andato in Sicilia per trattare le chat audio di Matteo Messina Denaro e venderle allo stesso Giletti. I rapporti tra Fabrizio e Massimo sono sempre stati molto stretti, specialmente da quando Giletti lo ha intervistato in studio stappandogli dichiarazioni drammatiche. Da gennaio, dopo la cattura del boss di Cosa Nostra finito in arresto dopo 30 anni di latitanza, Non è l'arena ha trattato praticamente ogni settimana il tema, con numerosi scoop ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Si infittisce il giallo sulla sospensione di Non è l'arena e il "congelamento" di Massimoda parte di La7. Un caso mediatico improvviso e clamoroso in cui spunta anche Fabrizio Corona. Il sito mowmag.com, sempre molto attento al gossip del mondo dello spettacolo e della televisione, riferisce che l'ex re dei Paparazzi sarebbe andato in Sicilia per trattare le chatdi Matteoe venderle allo stesso. I rapporti tra Fabrizio e Massimo sono sempre stati molto stretti, specialmente da quandolo ha intervistato in studio stappandogli dichiarazioni drammatiche. Da gennaio, dopo la cattura del boss di Cosa Nostra finito in arresto dopo 30 anni di latitanza, Non è l'arena ha trattato praticamente ogni settimana il tema, con numerosi scoop ...

