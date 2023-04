Chi eliminano stasera da Amici | c' è il nome | un rovinoso spoiler

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 aprile 2023) Mancano poche ore alla messa in onda della quinta puntata del Serale di, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 in onda oggi, sabato 15 aprile. E la puntata, come sempre, è stata registrata prima, il 13 aprile. E a ridosso della messa in onda ecco che trapelano le indiscrezioni su quanto vedremo. Compreso un clamoroso: ildell'eliminato. Al ballottaggio finale per l'eliminazione definitiva ci arriveranno Ramon, ballerino della squadra di Alessandra Celentano, e Federica, cantante della squadra di Arisa. Loro due a contendersi il posto per poter restare nella scuola artistica più famosa della televisione italiana. Come sempre, l'eliminato non viene comunicato in studio, ma dalla casetta dalla De Filippi in collegamento. E stando alle indiscrezioni rilanciate da Amedeo Venza, tra ...