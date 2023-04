Chi è Padre Georg Gaenswein, affascinante e misterioso: “Alba Parietti ha avuto un debole per me” (Di sabato 15 aprile 2023) Padre Georg Gaenswein per Joseph Ratzinger è stato un figlio. Sempre al suo fianco, fino alla fine, come un’ombra fedele, da cardinale, Pontefice e Papa Emerito, anche nelle delicate vesti di Prefetto della Casa Pontificia, responsabilità a cui Benedetto XVI lo chiama il 7 dicembre del 2012, consacrandolo contestualmente alla dignità episcopale con la nomina a vescovo titolare di Urbisaglia, una antica diocesi marchigiana, poco più di due mesi prima dell’annuncio della rinuncia al pontificato, l’11 febbraio 2013. Chi è Padre Georg Gaenswein Nato in Germania il 30 luglio 1956, nella cittadina di Riedrn am Wald, presso Friburgo, Gaenswein viene ordinato sacerdote il 31 maggio 1984. Il trasferimento in Vaticano a metà degli anni Novanta, su invito dell’allora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 aprile 2023)per Joseph Ratzinger è stato un figlio. Sempre al suo fianco, fino alla fine, come un’ombra fedele, da cardinale, Pontefice e Papa Emerito, anche nelle delicate vesti di Prefetto della Casa Pontificia, responsabilità a cui Benedetto XVI lo chiama il 7 dicembre del 2012, consacrandolo contestualmente alla dignità episcopale con la nomina a vescovo titolare di Urbisaglia, una antica diocesi marchigiana, poco più di due mesi prima dell’annuncio della rinuncia al pontificato, l’11 febbraio 2013. Chi èNato in Germania il 30 luglio 1956, nella cittadina di Riedrn am Wald, presso Friburgo,viene ordinato sacerdote il 31 maggio 1984. Il trasferimento in Vaticano a metà degli anni Novanta, su invito dell’allora ...

