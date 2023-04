Chi è il comico Benjamín Rausseo, il Grillo (o Zelensky?) del Venezuela (Di sabato 15 aprile 2023) Benjamín Rausseo, conosciuto come “El Conde del Guacharo”, è un famoso comico e imprenditore Venezuelano. Questa settimana ha reso ufficiale la sua candidatura alle primarie del 22 ottobre per scegliere un unico candidato della Piattaforma Unitaria del Venezuela (qui l’articolo di Formiche.net), coalizione dei partiti di opposizione al regime di Nicolás Maduro. Nei primi sondaggi Rausseo è tra i favoriti nell’opposizione con il 39,3%, seguito dall’ex deputata Maria Corina Machado con il 38,1%. Maduro invece ha il 22,8% (sondaggio di Delphos del 4 aprile 2023). Il comico e produttore audiovisivo (come era il fondatore del M5S Beppe Grillo e anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky), ha dichiarato la sua fiducia nella ... Leggi su formiche (Di sabato 15 aprile 2023), conosciuto come “El Conde del Guacharo”, è un famosoe imprenditoreno. Questa settimana ha reso ufficiale la sua candidatura alle primarie del 22 ottobre per scegliere un unico candidato della Piattaforma Unitaria del(qui l’articolo di Formiche.net), coalizione dei partiti di opposizione al regime di Nicolás Maduro. Nei primi sondaggiè tra i favoriti nell’opposizione con il 39,3%, seguito dall’ex deputata Maria Corina Machado con il 38,1%. Maduro invece ha il 22,8% (sondaggio di Delphos del 4 aprile 2023). Ile produttore audiovisivo (come era il fondatore del M5S Beppee anche il presidente dell’Ucraina, Volodymyr), ha dichiarato la sua fiducia nella ...

