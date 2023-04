Chi è Aldo Palmeri | età | altezza | Alessia Cammarota | figli e Instagram

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 15 aprile 2023)è nato a Catania il 19 dicembre 1990, sotto il segno zodiacale del sagittario. È alto 178 cm, pesa 77 kg ed il suo profiloufficiale è @90.ha conseguito il diploma di perito chimico, e successivamente si è iscritto all'Università di Catania per trovare un impiego in un laboratorio di analisi. Tuttavia, ha lasciato l'università per entrare direttamente nel mondo del lavoro ed aiutare la sua famiglia dal punto di vista economico. Prima di approdare in tv è stato un barman, ha lavorato in un supermercato, ha fatto il gelataio e si è dilettato come pizzaiolo. Che lavoro faè un influencer. La svolta perè ...